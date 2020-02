Murphy: “No alcanza con que paguen la deuda de la cláusula gatillo para iniciar las clases”

El sindicalista docente consideró “irrespetuoso e irresponsable” anticipar lo que definirán las demás regionales de la ATECh y adelantó que “tendremos que tener un poco de paciencia y esperar hasta mañana viernes cuando se conozca la posición mayoritaria de la provincia para ver si se define o no un paro para la semana que viene”.

En cuanto al estado de los establecimientos educativos, sostuvo que “todas las escuelas en general no están condiciones para iniciar las clases, hay algunas donde se estuvo trabajando y otras que están listas; pero hay muchas otras donde apenas se arrancaron las reparaciones o que ni siquiera comenzaron los trabajos de refacción. Tenemos una jornada bastante fresca en Comodoro y ya debería estar encendida la calefacción, pero en algunas ni siquiera funciona”.

Murphy resumió que entre los docentes de la Regional Sur “hay mucho malestar y mucho enojo porque permanentemente nos maltratan con este tipo de decisiones y de mentiras que nos hacen sentirnos estafados permanentemente”.

Al mismo tempo agregó que “rechazamos para cualquier sector de los trabajadores estatales el pago con bonos porque es una estafa que se quiera dar un papelito en un banco y uno lo tiene que vender al banco que posiblemente no lo tome al 100% porque este gobierno no tiene credibilidad, entonces se pierde plata”.

Finalmente, sostuvo que “le exigimos al gobierno que cumpla la ley y la haga cumplir, que los que tienen que pagar impuestos los pague, que se investigue la deuda pública con una auditoria y hasta el propio gobernador reconoce que se están pagando intereses muy alto, eso es algo que venimos denunciando hace tiempo”.

