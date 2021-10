Murphy: “Necesitamos un sindicato democrático y autónomo que luche”

Daniel Murphy, dirigente de la Regional Sur de ATECh, expresó a LU4 los temas prioritarios de la problemática docente en la provincia y las principales propuestas de la Lista Lila para alcanzar la conducción en Chubut.

“El modelo sindical de la Lista Celeste ha mostrado sus limitaciones y no le sirve a los docentes, la mesa chica no sirve y tener buenas relaciones con funcionarios sirve menos todavía; pero además conformamos un proceso de recuperación sindical mucho más largo que viene desde el 2005 y se extiende por toda la provincia”, comentó.

Murphy indicó que “Necesitamos un sindicato democrático y autónomo de los partidos políticos, sin que ese signifique ser a partidario; que se nutra de la lucha y del esfuerzo de los compañeros. Por eso creemos que hace falta renovar la conducción de la ATECh”.

Para el referente sindical, “Se cruzan el tema sindical y las elecciones del gremio por eso estuvimos recorriendo la zona de Esquel y la Cordillera, sin dejar de lado el tema de la lucha porque el gobierno sigue sin darnos respuesta al tema salarial frente a una inflación tremenda y este aumento del 10% por decreto es una burla”.

“Vemos que los ingresos de la provincia han mejorado significativamente y eso no se traduce en mejores salariales ni se vuelca en todo lo que hace falta en el tema de infraestructura educativa”, agregó.

Luego explicó que “Estos problemas que tienen tantos años se revierten con inversión en educación y además con la obra pública se mueve toda la economía, pero esto el gobierno decidió no hacerlo. Además de las alternativas que planteamos con la Ley Tributaria y de investigar la deuda que no sabemos en qué se gastó, hay de dónde sacar la plata, pero el gobierno elije no hacerlo”

Finalmente Murphy resaltó que “El gobierno miente diciendo que nos ha dado aumento, pero tenemos cada vez más docentes bajo la línea de la pobreza; que tienen que pagar alquileres de 30 o 35 mil pesos mientras el salario inicial esta en los 40 mil pesos y eso hace imposible vivir dignamente”.