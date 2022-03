Murphy: “Los legisladores no deberían dejar pasar los incumplimientos del gobierno”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, expresó a LU4 la ratificación del paro para mañana jueves y acompañó la determinación legislativa del pedido de informes y la citación a la ministra de Educación.

“Somos cinco sindicatos en docencia y dos sindicatos mayoritarios no firmaron el acuerdo paritario con el gobierno, no firmamos ATECh y SADOP que es el sindicato de los docentes privados que fueron excluidos de la paritaria”, explicó.

Luego agregó que “El paro de mañana tiene como objetivo hacer público nuestro reclamo y exigiéndoles a los intendentes que se expresen sobre la situación de los docentes porque le estamos reclamando al gobierno que cumpla con las leyes”.

Murphy sostuvo que “Cómo seguir lo van a definir las asambleas, algunas se harán mañana durante el paro y otras se harán el viernes para que los docentes decidan qué medidas a tomar en el futuro. El paro es nuestra herramienta para hacer cumplir con nuestros reclamos, pero también llevamos adelante negociaciones y todo tipo de acciones que nos permitan solucionar estos problemas”.

Finalmente resaltó que “Desde hace varios días hemos pedido reuniones con los diputados en la Legislatura y ahora surgió este pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de las explicaciones y al mismo tiempo nos parece correcto que se convoque a la ministra de Educación. Creemos que los legisladores no deberían dejan pasar estos incumplimientos del gobierno”.