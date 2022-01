Murphy: “La situación no da para más, el sueldo no alcanza para cubrir la mitad de una canasta familiar”

Daniel Murphy, secretario general de la ATECh, sostuvo a LU4 que esperan respuestas del gobierno respecto de los pedidos de adelanto de los aumentos salariales escalonados del 10% y las respuestas sobre las obras de infraestructura en las escuelas.

“Lamentablemente no nos han dado respuestas después de estar dos años seguidos sin recomposición salarial, más allá de este 10% de aumento que otorgaron por decreto finalizando el año pasado”, explicó.

“En la última reunión pedimos que los otros 10% que se van a pagar en febrero en febrero y marzo se adelanten ahora como recomposición de emergencia, eso estamos esperando que el gobierno nos responda en el próximo encuentro; lo que no implica que esa vaya a ser la negociación paritaria porque aún resta discutir como recuperar los salarios perdidos en los últimos años”, agregó.

Cuando se le consultó si se dificultará el inicio del ciclo lectivo 2022, respondió que “Hoy es prematuro decir eso, nosotros planteamos una serie de reclamos para que el gobierno los vaya respondiendo; incluyendo partidas e infraestructura o el transporte público para escuelas de período especial”.

“La responsabilidad de que las clases se lleven en las condiciones que establece la ley, tanto para los estudiantes como para los docentes, depende del gobierno. Por ahora no tenemos fechas concretas de respuestas y nuevos encuentros”, expresó.

Finalmente resaltó que “La situación no da para más porque hubo dos años de inflación con más del 80% y nosotros tuvimos apenas un 10% de incremento, lo que no alcanza para cubrir la mitad de una canasta familiar”.