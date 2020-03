Murphy: “La política de Arcioni pone en riesgo la vida y es criminal”

Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de ATECh, expresó en La Posta Comodorense Radio que “la política de Arcioni es criminal”, aludiendo a las cuestiones presupuestarias y la crisis económica provincial. Asimismo confirmó que estará al frente de la Lista Lila que buscará quedarse con la conducción del gremio provincial en las elecciones internas del 7 de mayo.

“Entendemos que de los mandatos se desprenderá la continuidad de las medidas en toda la provincia y después será cuestión de coordinar la fecha de la marcha, que se viene barajando desde hace unos días y entendemos que es necesario que confluya toda la comunidad educativa pueda expresarse”, indicó el dirigente docente sobre las resoluciones tomadas por la regional en cuanto al paro.

Murphy agregó que “los mandatos no fijaron un plazo para la continuidad, porque es tal la incertidumbre sobre el cobro que no se sabe cuándo vamos poder tener nuestros sueldos y aunque se pague al rango tres y 4 lo de enero ya estamos con atraso por el sueldo de febrero”.

Sobre el anuncio del ministro Andrés Meizner, manifestó que “la gente no necesita que se le justifique el día porque no puede ir a trabajar porque no cobra, sino que se le pague en tiempo y forma para tener su sueldo, cubrir sus necesidades y poder ir a trabajar. Lo que esta haciendo el ministro nos parece vergonzoso, es el reconocimiento de un fracaso y una maniobra para que se invisibilice una protesta”.

“Política criminal”

En relación al tema del coronavirus, señaló que “es una cuestión que nos preocupa cada vez más. A las escuelas no habían llegado hasta hace un par de días las partidas de limpieza y falta personal operativo; si llegara a existir cualquier situación epidémica las escuelas no están preparadas para hacerle frente”.

“Lo otro importante a tener en cuenta es lo que se denunció ayer en la movilización del Hospital Regional, porque esta colapsado y no hay partidas suficientes para hacer frente a esta situación de emergencia; es por eso que volvemos a decir que la política de Arcioni pone en riesgo la salud de la sociedad y la vida de muchas personas, por lo tanto es una política criminal”, aseveró con contundencia Murphy.

Internas de la ATECh

En lo que respecta a las elecciones internas del gremio docente, que se concretarán el 7 de mayo en Chubut, Murphy adelantó que encabezará la Lista Lila que como oposición buscará desplazar de la conducción provincial a Santiago Goodman.

“Ayer se presentaron las listas a nivel provincial y aunque no sabemos quiénes son los candidatos, vamos a elecciones donde dos listas se disputarán la conducción del gremio. La Lista Lila que encabezaré yo como candidato a secretario general y la Lista Celeste que hasta el momento viene siendo encabezada por Santiago Goodman”, confirmó.