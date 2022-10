Murphy: “La oferta salarial es miserable y exigimos que siga abierta la paritaria”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, manifestó a LU4 que “Se realizaron asambleas y reuniones de delegados en cada regional y la síntesis fue la convocatoria a un paro para el jueves 6, el mismo día en que debemos reunirnos con el gobierno para que mejore la propuesta y de respuesta a las necesidades que no están resueltas”.

El dirigente docente agregó que “Si no hay respuesta positiva que amerite ser consultada estamos obligados a convocar a una nueva medida de fuerza, porque así lo indican los mandatos de las escuelas y las respuestas del gobierno han sido miserables en materia salarial y los sueldos que no cubren la mitad de la línea de pobreza”.

En ese marco, Murphy expresó que “Este 14% que ha propuesto el gobierno es completamente insuficiente para cubrir la inflación de este año y sobre todo teniendo en cuenta los congelamientos salariales del 2020 y 2021, es por eso que no podemos permitir que el gobierno cierre las paritarias con esta oferta y necesitamos que se mejoren los porcentajes”.

https://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/MURPHY.mp3