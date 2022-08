Murphy: “La condena esta mal, pero no tanto porque no irá a la cárcel”

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, señaló a LU4 que “De acuerdo a lo que la jueza ya había adelantado con la condena a Santiago Goodman, la pone podía de tres a cinco años y finalmente lo condenó a tres años”.

El dirigente docente agregó que “Para nosotros esta mal, porque todo el juicio esta mal y no se tendría que haber dado nunca; pero dentro de esta persecución a quienes luchamos no es lo peor que podría haber sucedido”.

En ese marco definió que “Es una pena que no es con cárcel, que queda en suspenso y que da la posibilidad de seguir adelante con las apelaciones sin el peso de la detención; por lo tanto podríamos decir que es malo, pero no tan malo y augura la posibilidad de seguir luchando por la absolución”.

Finalmente Murphy adelantó que “Vamos a seguir demostrando que tenemos razón, que la protesta no es delito y que la Justicia no buscó en ningún momento resolver el conflicto ni hacerle un bien a la comunidad; sino que recortando un momento y a partir de un supuesto delito condenar para acallar a quienes luchamos”.