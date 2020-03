Murphy dijo que el proyecto de Menna es “vergonzoso”

El diputado nacional Gustavo Menna presentó un proyecto para suspender las retenciones cuando el precio internacional esté por debajo de los 45 dólares. La iniciativa contó con el apoyo de otros legisladores patagónicos pero fue duramente cuestionado por el secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy.

En diálogo con La Posta Comodorense, el dirigente gremial manifestó que “nosotros consideramos que es totalmente irresponsable. Creemos que en este momento es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. Más allá de lo que haya bajado el barril de petróleo, no queremos que nos sigan vendiendo buzones, no queremos que nos mientan más”.

“Sabemos que el costo de producción está muy por debajo de lo que es el precio de venta del barril del petróleo. Cuando se vendía a 60 dólares (el barril) ganaban muchísimo y cuando estaba a 28 dólares seguían ganando miles de millones. Gustavo Menna no tiene un proyecto de ley para que los trabajadores dejemos de pagar ganancias. Pero sí está diciendo que a las empresas no le cobren regalías. Es vergonzoso que un supuesto representante del pueblo Chubut dedique su esfuerzo a esto en lugar ir a buscar los recursos que hay en la provincia”, criticó.

Murphy también recordó que el gobernador Mariano Arcioni y el diputado Menna coquetearon con la idea de compartir de la fórmula para las elecciones para quedarse en Fontana 50. Y cuestionó que tanto el mandatario como el legislador celebraban las medidas de ajuste de la gestión Cambiemos. “Han coincidido en lo peor de la política de (Mauricio) Macri y también son responsables del estado de la Salud provincial en este momento y que lleguemos a la pandemia de esta forma. Esto pone al desnudo de todo lo que hizo mal”, criticó.