Murphy criticó al gobierno por el apuro con la presencialidad de las clases

Daniel Murphy, secretario general de la Regional Sur de ATECh, manifestó a LU4 los cuestionamientos del gremio docente a la vuelta de la presencialidad que aceleró el gobierno provincial el fin de semana.

“Por un lado hay un relato y por el otro una realidad que no se condice. Desde marzo el relato dice que las escuelas están en condiciones, pero hay muchas escuelas en obra o que se terminó lo que se debía hacer; aunque es verdad que algo se avanzó y es fruto de nuestra lucha”, expresó.

Murphy reveló que “Llegamos a tener 30 escuelas con presencialidad sobre 130 en total y pocos estudiantes estuvieron cursando presencial en esas escuelas porque se reducen los cupos”.

Para el dirigente sindical, “El gobernador reconoció que en los últimos 8 años no se hicieron obras educativas y él fue parte de esos gobiernos, pero cuando Perata anuncia que esta semana vamos a tener clases presenciales lo hace de manera propagandística y sin que tenga que ver con la realidad”.

En ese marco resaltó que “Para organizar las clases presenciales se deben tener en cuenta muchas cosas que no han sucedido y muchos directivos nos avisaron que no recibieron comunicaciones oficiales tampoco el tiempo necesario para organizar los horarios”.

Finalmente subrayó que “Cuando se pudo avanzar mucho más no se hizo, se avanzó lentamente y sigue siendo así porque no hay suficiente personal operativo. No se pueden armar 10 burbujas, sino apenas 5 por escuela; más todos los problemas de infraestructura que hay en las escuelas. A eso se le deben sumar los problemas de vacunación con los docentes que no han recibido las dos dosis de las vacunas”.