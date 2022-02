Murphy catalogó de “insuficiente” la propuesta de aumento del gobierno

Daniel Murphy, secretario general de ATECh, sostuvo a LU4 que desde su visión la propuesta de aumento del 18% que hizo el gobierno no sería suficiente para recuperar lo perdido en dos años sin incrementos salariales.

“Sin tener la opinión general de los docentes, a título personal me parece insuficiente la propuesta del gobierno porque venimos de dos años sin aumentos salariales y esto que se ofreció no alcanza. Se trata de un 18% en tres cuotas y como es acumulativo al 30% en cuotas el gobierno habla de un 55% pero la inflación fue más del doble”, explicó.

El sindicalista docente indicó que “Esto no puede ser algo definitivo porque debemos seguir buscando que la recomposición sea aún mayor, pero esperaremos la voluntad de los compañeros lo que se irá definiendo en las asambleas escolares”.

“Recién junio el cargo testigo llegaría a los 37 mil pesos y eso es plazo muy largo, además de tratarse de un monto que va a quedar por debajo de la inflación”, agregó.

Finalmente indicó que “Hay obras que están en curso y esperamos a que haya avances, para eso el gobierno se comprometió a hacer un informe; pero no solamente necesitamos que se hagan las refacciones, sino que han falta ampliaciones y nuevas escuelas”.