Murphy aseguró que “si no se paga el sueldo no se puede dictar clases”

El sindicalista docentes aseveró que “se conocen situaciones muy graves de compañeros que están cada vez más endeudados y seguimos sin tener una pauta salarial para el 2020, por eso hay mucho enojo”.

Respecto de la obra social, señaló que “si nos metemos en temas antiguos no encontramos que en SEROS nos cobran los coseguro en negro y cada vez más altos para tener la obra social que tenemos”.

Juntada de fondos y protestas

Entorno de las actividades para recaudar fondos y seguir con las protestas especificó que “como no tenemos la plata de nuestros sueldos acreditada y tenemos que seguir viviendo, hoy vamos a vender tortilla y torta frita en la esquina de la Plaza San Martín enfrente del Perito Moreno. Mañana vamos a concentrarnos frente a la SCPL para reclamar por las intimaciones de pagos que nos siguen mandando por los servicios”.

Murphy le apuntó al banco provincial, aduciendo que “peor aún es lo que pasa con el Banco de Chubut donde el gobierno no hizo nada por los intereses y cobros de las tarjetas cuando el Gobierno provincial es socio mayoritario y es el mismo que no nos paga los sueldos. Un banco que vive nosotros porque ahí se depositan nuestros sueldos se merece el más absoluto repudio por su accionar contra los trabajadores y no haga nada para aliviarnos esta situación gravísima”.

El dirigente de la Regional Sur especuló que el sábado podrían recolectarse nuevos mandatos para ver cómo seguir durante la semana que viene, a sabiendas que el paro se extenderá hasta el lunes 9 de marzo por el paro internacional de la mujer trabajadora, indicó que “más allá de lo que resuelva, muchos docentes seguirán con la retención porque si no se paga el sueldo no se puede empezar a dictar clases”.

