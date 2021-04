Murió Mauro Viale

El periodista Mauro Viale murió este domingo a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus.

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Dos días después, en la mañana del sábado, se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que dio positivo. Y había sido internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral, aunque sus allegados informaron que el domingo ya se encontraba en una sala común.

El verdadero nombre de Mauro Viale era Mauricio Goldfarb, comenzó su trabajo como periodista en la década de 1970, en el periodismo deportivo como reportero y comentarista de los partidos de la Primera División de Argentina para Canal 7, luego llamado ATC. Entre sus anécdotas se recuerda la entrevista al boxeador Oscar «Ringo» Bonavena, para el programa «Almuerzos deportivos», mientras mantenía una discusión con Raúl Gorosito en el gimnasio, previa a la pelea que ambos iban a disputar en noviembre de 1975.

Más tarde, en mayo de 1977, debutó como relator. En vísperas del Mundial de Fútbol de 1978, disputado en Argentina, condujo el programa Con un pie en el Mundial. Los años 1980 fueron sus consagratorios como relator, siempre para la misma emisora, integrando el personal original del reconocido Fútbol de Primera, entre agosto de 1985 y junio de 1989, cuando el programa pasó a Canal 9.

Renunciado de este ciclo, incursionó en el periodismo general. Tras su participación en los noticieros de ATC «Buenas noches país», en 1989 y «Dos horas», en 1990, realizó entre 1991 y 1996 el programa periodístico La mañana, por el mismo canal, que por entonces era el único que transmitía en vivo en ese horario, complementado con otros programas vespertinos similares: Anochecer con Mauro Viale (1993 y 1995) y La tarde con Mauro Viale» (1994).

El tratamiento dado por Viale a ciertos temas, como los casos policiales -que incluía dramatizaciones de los mismos- y los relacionados con gente marginal, era vista por muchos como sensacionalista y morboso, acusando al conductor de fomentar la llamada telebasura, aunque las críticas fueron aún más fuertes para con su siguiente producto.

En agosto de 1996, inauguró «Mediodía con Mauro», primero por ATC y al año siguiente (1997) por América TV. Si bien nació como un periodístico, enseguida cambió a un formato de talk show, donde los invitados casi a diario discutían y peleaban en el aire, recurso ciertamente popular por esa época en el medio, como una forma de atraer espectadores.

Actualmente tenía su programa periodístico en América.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Rolando Graña durante la edición de GPS. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista antes de pedirle disculpas al público y pedir una pausa.