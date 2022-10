Murió Jerry Lee Lewis a los 87 años

WASHINGTON (Sputnik) — El legendario pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, considerado para muchos el pionero del rock, falleció a los 87 años, informaron medios del país norteamericano.

El artista, conocido por su particular manera de tocar el piano y autor de la exitosa canción ‘Great balls of fire’, fue una de las principales figuras del rock estadounidense durante la década de 1950, junto a Elvis Presley y Chuck Berry.

Aunque no se ha hecho pública la causa de su muerte, varios medios estadounidenses confirmaron que el pianista y cantante falleció en su hogar, en la localidad de Desoto County, estado de Mississippi (sureste), junto a su séptima esposa, Judith Coghlan.

Con ‘Great balls of fire’ y ‘Whole lotta shakin´goin´on’, ambas publicadas en 1957, Jerry Lee Lewis sentó las bases del rock, que habría de explotar y masificarse en la década siguiente.

Apodado «el asesino de Louisiana», Lewis acompañaba la potencia de su voz con una fuerte presencia en escena, tocando de pie muchas de sus canciones, aporreando sin pausa las teclas de su piano, en un estilo desenfrenado inédito para la época y que sería característico del rock de las décadas siguientes.

Fuera del escenario, el músico tuvo una vida tumultuosa, que incluyó adicciones al alcohol y a las pastillas y varios casamientos y divorcios.

Fue precisamente su matrimonio con una niña de 13 años, cuando él tenía 22, el mayor escándalo de su carrera, que quedó empañada para siempre por esta unión ilegal. Lewis había nacido el 29 de septiembre de 1935 en un hogar pobre de la localidad de Ferriday, estado de Louisiana (Sputnik)