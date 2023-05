Murió Daniel Toro

El popular trovador folclórico salteño Daniel Toro, autor de un cuantioso y reconocido cancionero cuya obra máxima es «Zamba para olvidarte», murió hoy en un hospital de la capital provincial donde se encontraba internado desde el 28 de abril pasado con un cuadro de neumonía que no pudo ser revertido.

Nacido el 3 de enero de 1941 en Salta, Toro firmó más de un millar de obras entre las que se cuentan verdaderos clásicos del cancionero argentino e hispanoamericano que fueron capaces de abordar tanto cuestiones amorosas como sociales.

«Estoy agradecido por este desafío que me junta con canciones que me acompañan toda la vida».

En aquel momento y al filo de cumplir 80 años, el propio Daniel sostuvo a esta agencia que «tengo la alegría de haber intentado dejar algo que tenga un valor positivo en lo cultural y no hacer cualquier cosa».

«Estoy convencido que he sido un protegido por Dios, que me mandó a la Tierra a cumplir con esta misión de hacer tantas canciones, y pude hacerlo y no viví porque sí nomás», agregó en una conversación con su hija Daniela a la que accedió Télam.

Luego y en relación a sus años de suceso masivo, Toro reflexionó: «Cuando fui número uno aprendí que no sirve ser número uno, porque se te arrima mucha gente que cree que la cosa es muy fácil» (TELAM)