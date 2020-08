El Festival y Mundial de Tango arrancó el 26 de agosto y hoy domingo, a las 19:40 hora Buenos Aires (GMT-3), se darán a conocer los campeones de esta edición. Las categorías son las mismas: estilo tango de pista y estilo tango escenario. Pero esta vez los candidatos no salen a la escena, sino presentan sus vídeos bailando en su propio hogar.

El jurado ya eligió a las diez mejores parejas, y los participantes con más votos se convertirán en los campeones del tango virtual.

Como destacó el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, el Festival y Mundial de Tango de este 2020 «se adapta a la situación que nos atraviesa por la pandemia».

«Apostamos por un Festival diferente, virtual, pero con la misma fuerza que los de años anteriores», subrayó.

Lo cierto es que no parece posible que el Mundial de Tango se celebre en un formato presencial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el viernes pasado Argentina registró un nuevo máximo de casos diarios positivos, al detectar en un día más de 10.000 contagios. Según los datos del Ministerio de Salud actualizados la tarde del sábado, en total en Argentina se confirmaron 401.239 casos del covid-19, incluidos 8.353 fallecidos.

El viernes el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que el aislamiento social, vigente y obligatorio desde marzo pasado, se prolonga al menos hasta el 20 de septiembre.

Dadas las circunstancias, el formato virtual parece ser la única manera de seguir con la tradición del Mundial, aunque no todos coinciden en que la idea es todo un éxito.

FORMATO EXTRAÑO

El año pasado, en la categoría de tango de pista ganó la pareja internacional del ruso Maksim Gerasimov y la argentina Agustina Piaggio.

«Este año debíamos participar como invitados pero, naturalmente, todo está cerrado. Tenemos los billetes comprados por los organizadores del Campeonato para que lleguemos, veamos la final del Mundial y luego entreguemos los premios», relató Gerasimov a esta agencia, lamentando que no pueda cumplir con estos planes.

En opinión del bailarín ruso, el formato virtual de la edición de este año «es extraño», pues «un baile de tango debe ser visto y juzgado en vivo».

«En un campeonato habitual tienes solo una oportunidad: sales a la pista, bailas tres melodías y todo depende de cómo lo vas a hacer, (…) en este Mundial te dan una melodía con la que debes grabar un vídeo. Tienes un montón de tiempo, puedes coreografiar tu baile con todos los detalles, de manera que el jurado no tendrá por qué bajarte puntos», explicó.

El bailarín ruso expresó la certeza de que «los campeonatos como Mundial no deben celebrarse en formato online».

«Según tengo entendido, lo organizan así solo para apoyar el Mundial, porque es un gran evento para Argentina, para Buenos Aires, (…) pero yo no habría participado y puedo decir que muchas personas decidieron no competir, participan bastante pocas parejas, (…) muchas parejas que el año pasado consiguieron los primeros lugares no participan este año», constató.

Gerasimov señaló que ha visto los vídeos de los diez mejores participantes, y destacó a la pareja argentina de Iara Duarte y Jesús Paez, y a los rusos Julia Osina y Stanislav Becker.

PANDEMIA CONTRA TANGO

El bailarín ruso reveló que la pandemia ha tenido un impacto significativo tanto para el mismo, como para todo el mundo del tango.

Así, en marzo Gerasimov tenía que suspender su escuela de baile que tiene en Moscú, Most.club, y la reabrió solo a finales de junio pasado.

«Debido a la pandemia cerré el lugar donde teníamos nuestra escuela, ahora nos hemos mudado a otro sitio. Muchas escuelas de baile cerraron por completo, algunas también se mudaron como nosotros, y esto ocurre no solo en Rusia. En Argentina hay muchas escuelas antiguas y eminentes que cerraron simplemente porque no tenían recursos», constató.

Además, la pandemia del covid-19 rompió su pareja. Gerasimov y Piaggio se conocieron gracias a sus profesores hace tres años y no dejaron de bailar juntos hasta la llegada del coronavirus.

«Bueno, yo no diría ‘rompimos’, es que debido al coronavirus no se organizan festivales, creo que solo se reanudarán el año que viene si todo va a estar bien. Ya no nos conviene bailar en el Mundial, porque ganamos uno. Planeábamos trabajar en los festivales, pero debido a que no se celebran, por ahora hemos decidido ir por separado», aclaró.

El bailarín ruso aseveró que continúa en «unas relaciones excelentes» con Piaggio, y si los invitan a algún festival, «seguramente responderemos y bailaremos juntos», pero por el momento han tomado la decisión de quedarse «en una relación libres».

«Todo está bien, no hemos peleado, solo nos hemos separado debido al coronavirus», afirmó.

Gerasimov agregó que no se puede permitir abandonar Moscú para una gira de varios meses porque tiene a una hija pequeña y su escuela.

«Así que para nosotros, para nuestra pareja en el momento actual es una decisión correcta», subrayó.

Pero el bailarín ruso no planea de dejar el tango.

«Ahora estoy muy ocupado con la escuela, pero de todos modos tengo planes de continuar bailando y desarrollándome. Ya no voy a participar en los Mundiales, pero sí que quiero trabajar en los festivales, tanto con Agustina como con otras parejas, (…) quiero montar un espectáculo de tango en Moscú, quiero popularizar el tango argentino en Rusia», relató. (Sputnik)