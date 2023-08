Moria Casán: «Me gusta que el dólar esté explotando»

«Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar», manifestó Moria Casán en diálogo con el periodista Ángel de Brito.

Presente en la fiesta de la foto oficial del Bailando 2023, Casán opinó: «El resultado de las elecciones no me asombró, era previsible que surgiera algo diferente. Y no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Si pongo mi energía, es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, de Hacienda, de Finanzas. Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de pandemia, COVID, más cosas no pudieron pasar, sequía».

«No me fijo en el dólar porque yo no cobro en dólares» indicó la diva y añadió: «Bueno, por eso. Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar».

«Vengo a apoyar sobre todo a Sergio Massa que en este momento sería su suegrastra. Es un hombre brillante que en este momento es el más elevado de todos, como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno que es un amor, un hombre de grandes valores, muy amante de su país», finalizó.