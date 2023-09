More Rial defendió a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna: «Un doctor que amo…»

Luego de someterse a una cirugía estética para aumentar sus glúteos, la hija de Jorge Rial fue consultada respecto a su opinión sobre el escandaloso médico

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo que no es su culpa”, comenzó explicando Morena Rial sobre la opinión que tiene de Aníbal Lotocki.