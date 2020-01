Montesino: “El malestar va creciendo dentro de la fuerza policial”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Montesino señaló que “Desde noviembre nos vienen mintiendo con la cláusula gatillo porque no dijeron que nos iban a pagar por planilla complementaria lo que nos debían, cosa que no sucedió; nos actualizaron un 10% y nos queda pendiente un 12,45% que cerró en octubre, pero ahora se junta la última actualización de enero”.

Luego agregó que “Tenemos mucha incertidumbre porque el gobernador salió a decir que los sueldos se van a congelar a diciembre del año pasado y no sabemos qué pasará con la actualización de enero. Este es un claro ejemplo de un gobierno que no dice la verdad y cuando le reclamamos que no nos mienta te termina castigando con un sumario, en una clara muestra de persecución contra los trabajadores”.

El representante de los efectivos policial manifestó que “El sector policial ha recibido un golpe muy fuerte y nos quieren congelar los salarios cuando el índice inflacionario viene cerrando hasta por encima del 4% mensual, esto impacta en el bolsillo de los trabajadores. Mucha gente no se percata del daño que se le esta causando y no se percata de la deuda que tiene el gobierno con el sector policial”.

A manera de advertencia de la situación que vive entre los integrantes de la policía, indicó que “El malestar va creciendo dentro de la fuerza policial y estamos buscando la unidad dentro de todos los sectores de la administración pública. Nuestro sector no puede salir a calle y reclamar, porque tenemos en claro que hacer una retención de servicio sólo nos perjudica al mismo personal policial, pero nuestras familias están acompañando las movilizaciones”.

Finalmente, Montesino sostuvo que “El único enemigo que tenemos es el gobierno de Mariano Arcioni, que nos viene mintiendo y es parte de toda esta crisis. Nos quiere hacer acostumbrar de que esta bien cobrar después del 15 de cada mes, esto no puede ser”.