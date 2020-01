Montesino denunció persecución

Montesino presentó hoy un recurso de amparo desde el que busca volver a la Policía del Chubut y seguir reclamando y defendiendo a sus compañeros. El sargento mayor se hizo responsable de lo sucedido con los presos e indicó que “los saque a regar el patio. El sistema de la alcaidía permite retirar detenidos sin autorización de la Justicia”, dijo.

El policía señaló que su despido no es por lo que sucedió con esos internos sino por liderar el reclamo salarial de sus compañeros de Comodoro. En declaraciones a la prensa comodorense, afirmó que “la medida que tomó el Gobierno en relación a mi destitución es por reclamar salarios que siguen prometiendo que van a pagar y todavía no puede pagar. En enero nos dijeron que nos iban a pagar por planilla complementaria y no nos pagaron”, advirtió

“Sabía que esto podía pasar. Yo confió en la Justicia que esto se va a rever. Acá se daña a un trabajador por reclamar y detrás de este trabajador hay una familia. Si quieren callarme con esta sanción no lo van a lograr, me da más fuerza para seguir reclamando”, concluyó.