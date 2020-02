Montesino convocó a la familia policial a reclamar por los salarios

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Montesino expresó que “Estamos reclamando la presencia de la familia policial porque a cada agente se le esta debiendo un 24% de aumento salarial de las cláusulas gatillo impagas del 2019, por la adecuación inflacionaria que sufrió nuestra región y eso es lo que arrojaron las mediciones del INDEC para la Patagonia”.

Luego recordó que “Allá por el 2005 y el 2012 se generó el agrupamiento de familiares y amigos de los policías, ya que ellos no podían salir a reclamar y eran perseguidos como sucede hoy también. Al margen de ser referente dentro de la institución policial me sumo a los reclamos para acompañar a mis compañeros de la fuerza”.

Tras revelar las sanciones al personal de Esquel que hicieron comentarios en las redes sociales, Montesino explicó que “Incluso la persecución se da con los compañeros en redes social cuando algún policía se anima a hacer algún comentario. Por ejemplo un compañero de Camarones hizo un comentario mostrando el estado deplorable en que estaba la comisaría y la jefatura no solamente lo sancionó con días de arresto sino que además lo quiso trasladar a Comodoro Rivadavia. El personal policial es perseguido por esta jefatura y el ministerio de Seguridad”.