Montenegro: “Rechazamos la conciliación obligatoria por la imparcialidad del secretario de Trabajo”

En lo que respecta a la conciliación obligatoria que interpuso la Secretaría de Trabajo que lidera Cristian Ayala, señaló que “pero también está sin ninguna novedad de la paritaria 2020. Hemos sido convocados para la discusión paritaria del 2 de marzo y en el marco de la conciliación obligatoria la hemos rechazado porque entendemos que la Secretaría de Trabajo no esta cumpliendo un rol imparcial y arte y parte del gobierno”.

Sobre este último punto en particular, Montenegro expresó que “en los últimos días hemos escuchado y leído al secretario de Trabajo mostrando una notoria imparcialidad a favor del gobierno, lo que demuestra que forma parte del gobierno y no es neutral en estos conflictos, por eso no vamos a acatar la conciliación pero sí tenemos la determinación de seguir con el diálogo”.

Para el referente de ATECh y la CTA, “en estos últimos años todos hemos sufrido un desgaste y no nos interesa el conflicto por el conflicto mismo, nos interesa resolver las situaciones y por el 2 de marzo vamos a asistir a la convocatoria paritaria”.

Montenegro anticipó que en el transcurso de la semana se volverán a realizar asambleas escolares para definir los pasos a seguir con vistas la primera semana de marzo, mientras que el jueves se concretará un congreso de ATECh donde se tratará la memoria y balance del sindicato y luego uno extraordinario para conformar la junta electoral que deberá convocar a las elecciones sindicales del 7 de mayo y tratarán también los pasos a seguir en el marco del conflicto.