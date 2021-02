Montenegro: “No esta todo perfecto en educación y hace falta inversión”

Tomas Montenegro, dirigente de la CTA de los Trabajadores de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que aguardan ser convocados por el ministro Trotta para tratar los problemas pendientes que existen en la provincia para el inicio de clases 2021.

“En enero efectuamos el pedido formal al Gobierno provincial el pedido de que se haga una convocatoria previa para evitar llegar al inicio del ciclo lectivo y muchos temas sin resolver”, manifestó y agregó que “Venimos arrastrando el tema de la pandemia y situaciones complejas que están vinculadas a todos los problemas que tenemos en la provincia, por lo que entendemos que no se le escapan estas situaciones al ministro Trotta”.

Montenegro sostuvo que “No hay provincias con tantos atrasos salariales y con problemas que vienen de dos o tres años como los que tenemos en Chubut. Queremos que el ministro venga y podamos avanzar en las soluciones para que el ciclo lectivo 2021 comience sobre los límites que impone la propia pandemia”.

El referente de la CTA sostuvo que “No vamos a negar las cosas que se hicieron y las escuelas que se han arreglado, pero hay muchos que faltan y si quisiéramos empezar nos encontraríamos con muchas escuelas donde no se puede arrancar. No es cierto que esta todo perfecto y hace falta inversión en educación”.

