Montenegro criticó al gobierno de Arcioni por no tener «propuestas»

El titular de la CTA, Tomas Montenegro, aseguró que el gobierno provincial sigue sin tener “un plan para ofrecer. Todo lo que anuncian es para la tribuna. Como máximo, algunas cosas pueden ser un gesto pero nunca hay nada concreto para resolver los problemas de la provincia”.

En diálogo con La Posta Comodorense, el sindicalista reclamó inversiones en Salud y Educación. “Como trabajadores estatales, como lo dijo Arcioni y Antonena, sabemos que había prioridades cuando asumió este gobierno nacional, pero decimos que debe haber inversión en salud y educación»

Esa es parte de las prioridades y no el ajuste «De antemano uno nunca puede opinar pero en los hechos de gobierno se ve el camino que va a marcar un ministro o ministra en la concreción de los hechos políticos», dijo en referencia de los primeros pasos de Florencia Perata, titular de Educación

» Hoy el gobierno no tienen un plan que ofrecer, son para la tribuna, son un gesto pero no es una solución de fondo» «Poner tope salarial hoy no es el problema central de la provincia del Chubut, no tenemos una convocatoria donde nos han dicho vamos a ir por acá, no hay nada y vemos que el gobernador dijo no voy a cobrar mi salario, eso no resuelve nada», completó.

Finalmente recordó que cuando a los estatales les toque cobrar “el segundo aguinaldo en diciembre todavía no vamos a cobrar el primero, desde la CTA de los trabajadores estamos armando el frente barrial y trabajamos en la planificación a futuro de cooperativas y esas cuestiones con tope salarial no se resuelven. Hoy la provincia del Chubut lo que necesita es un proyecto político», concluyó.

La nota:

