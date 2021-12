Monasterolo: “En Comodoro no vamos a poner límites de edad para la tercera dosis”

Myriam Monasterolo, responsable del Área Programática Sur, indicó a LU4 que todas las personas de la ciudad se podrán vacunar con la tercera dosis en hospitales y lugares asignados después de los cuatro meses del esquema completo de dos dosis.

“Si bien hemos decidido a los mayores de 60 años y al personal de salud a los cuatro meses, en Comodoro no vamos a poner límites de edad. Todas aquellas personas que hayan recibido la primera y segunda dosis, como así también los que recibieron dos dosis de Sinopharm y una dosis adicional, podrán http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/MONASTEROLO-27.mp3 recibir a los cuatro meses la dosis de refuerzo”, explicó.

La funcionaria agregó que “Se podrán vacunar en todos los Hospitales, en Seros y en tráiler que estará desde la semana próxima en la plaza de la Escuela 83. Hay una porción de personas de 18 a 50 años y también niños de hasta 11 años que no han completado su esquema de vacunación, allí solamente 35% de la población infantil esta vacunada para recibir el invierno que viene en mejores condiciones”.

Monasterolo reveló que “Ahora tenemos 14 casos positivos nuevos es un llamado de alerta porque además tenemos entre 40 y 60 personas en aislamiento, la mayoría son jóvenes estudiantes que han llegado a la zona y algunos turistas; por eso pedimos que se intensifiquen los cuidados en las vacaciones si vuelven de lugares con amplio nivel de circulación del virus”.

Luego señaló que “Hasta hoy no tenemos medidas especiales para los viajeros que vengan de Córdoba o ciudades donde hay mucha circulación del virus, pero se esta analizando pedirles que cuando regresen hagan el aislamiento”.