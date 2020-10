Monasterolo confirmó fallecimientos en domicilios

En diálogo con LU4, la titular del Area Programática Sur, Myriam Monasterolo, confirmó que en la ciudad se están produciendo fallecimientos en domicilios y en ese plano indicó que la semana pasada se registraron 15 y en lo que va de esta los decesos son 5.

Para avalar la estadística, Monasterolo indicó que “hoy a la madrugada se produjeron otras dos o tres, estamos aun precisándolo. Todos se consideran casos sospechosos de coronavirus, aunque no lo confirmamos hasta que se haga el estudio de foco”

En ese sentido advirtió que la información que surgen de las familias es que son personas “que hay estaban declaradas positivas o tenían diagnóstico. El servicio de Sepelios registró, la otra semana, quince personas fallecidas en sus casas”, reiteró.

Enfermeros

Monasterolo fue consultada por el reclamo de enfermeros, que públicamente señalaron que ya no dan abasto y que no hay más recurso humano. “Estamos trabajando en el tema, todo el tiempo. La situación es crítica, como se sabe porque es lo que genera la pandemia. Desde que la misma comenzó se incorporaron 48 enfermeros, lo que pasa que también se producen contagios en el sector de trabajo”.

Finalmente, la responsable del Area Programática destacó que “el municipio y PAE también aportaron enfermeros, que estamos reubicando en el Alvear y Regional, de acuerdo a las necesidades que se van dando. Por otro lado, se sabe que el enfermero de Unidad de Terapia Intensiva no se forma de un día para el otro, pero seguimos trabajando y capacitando gente”, concluyó.