Monasterolo advirtió que se incrementan los contagios en el sector petrolero

Myriam Monasterolo, directora del Área Programática Sur, reveló a La Posta Comodorense Radio que el 20% de los contagios por Coronavirus no tienen nexo epidemiológico y que se acrecientan los casos en el sector petrolero; aunque indicó que el sistema de salud no se encuentra saturado.

“En la región se registraron 21 casos este fin de semana, con dos casos contactos estrechos en la localidad de Sarmiento y 19 casos en Comodoro, de los cuales hay 15 casos que estamos analizando la fuente de contagio”, explicó Monasterolo.

“Hubo muchos casos testeados, con alrededor de 105 muestras que efectuaron los laboratorios de la provincia porque se nos había generado un cuello de botella de en la ciudad. Esa cantidad de muestras nos generó esa cantidad de casos positivos”, agregó.

Respecto de esa evolución de casos, expresó que “Desde el sábado pasamos a una nueva etapa donde se la define como circulación comunitaria sostenida, debido a que el 20% de los casos no tienen nexo epidemiológico. Esto significa que si bien puede haber preponderancia de la circulación en conglomerados, estos se encuentran dispersos en toda la ciudad y se sostienen en el tiempo”.

Monasterolo consideró que “Después del día del amigo hemos tenido muchos casos que han tenido que ver con los encuentros, pero también tenemos muchos contagios entre niños y abuelos suponiendo que se vinculan al día del abuelo. Nos preocupa mucho qué va a suceder con el día del niño y le pedimos mucha responsabilidad a la población adulta para cuidar a nuestros niños”.

Contagios en el petróleo

“Hemos corrido el foco del puerto al petróleo, donde la mayoría de las personas nuevas que se van detectando como casos positivos están de alguna manera vinculadas con esa actividad productiva”, reveló Monasterolo.

En ese aspecto indicó que “Tenemos en distintas empresas petroleras muchos casos positivos, no diría que esta especialmente afectada porque se mueve un grupo muy importante de trabajadores, pero estamos programando una reunión con las operadoras y los dos sindicatos para que se logree el cumplimiento de los protocolos”.

La funcionaria relató que se encuentran internadas en terapia intensiva tres personas, una de las cuales “evoluciona favorablemente”, y que existen cuatro personas en clínica médica con cuadros moderados. “No tenemos un sistema de salud saturado en este momento”, afirmó.

La nota: