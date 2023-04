Mirtha Legrand aplaza su vuelta a la televisión por una operación urgente

Mirtha Legrand postergará su regreso a la televisión por problemas de salud que requieren una urgente intervención quirúrgica.

Mirtha Legrand aplazará su regreso a la televisión debido a una urgente operación a la que se deberá someter el próximo martes 2 de abril de 2023. La conductora de 96 años se vio obligada a posponer su vuelta a la pantalla chica nuevamente, mientras su equipo decide cuál será el canal elegido para la nueva edición de sus históricos almuerzos. Aunque no se trata de una cirugía compleja, sus allegados consideran que debe enfocarse en su salud.

Según trascendió, la diva estaba a punto de cerrar un contrato con América TV, ya que las negociaciones con El Trece parecerían nunca llegar a su fin. Sin embargo, la familia de «La Chiqui» decidió que este no es el momento para pensar en trabajo, sino para que Mirtha priorice su salud y se opere lo más pronto posible.

«Mirtha va a ser intervenida quirúrgicamente el próximo martes, una operación programada que tiene que ver con su salud. Seremos cautos a la hora de los detalles, pero ya está programada para el martes. No es que demora, pero tendrá su post operatorio lógico y, obviamente, pondrá en espera las negociaciones», anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

El conductor sumó que «es una cirugía no de rutina, pero de las sencillas, y que si bien no implicaría gravedad, tiene un riesgo lógico para una mujer de su edad». No obstante, Lussich destacó que la salud de Legrand está muy bien y que mantiene el mismo ritmo de vida de siempre. «El fin de semana tuvo una cena, tiene una vida social intensa y activa, no es que no puede moverse», destacó.

«Su familia dice ‘tenemos unos temas más importantes antes que ver dónde va a trabajar’. Ella quiere volver, repite la famosa frase que le dice su médico de que trabaje para estar bien. Pero bueno, se tiene que hacer esta operación el martes», sumó Adrián Pallares. En esta línea, destacó que «hay mucha buena intención por parte de Mirtha de volver a la televisión y, evidentemente, América es el lugar más cercano». «El Trece está en deuda con Mirtha, pero este año, la deuda la tiene su propio nieto», cerró Pallares.