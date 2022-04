Mirá cuando es semana santa y desde cuando se considera feriado

La Semana Santa es uno de los momentos más esperados en el año, ya sea por las celebraciones religiones, las reflexiones en familia o, simplemente, la posibilidad de descanso.

¿CUÁNDO CAE SEMANA SANTA EN 2022?

La Iglesia Católica Apostólica Romana define que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, fecha en que Jesucristo entra a Jerusalén y es recibido con hojas de palmeras, y termina con el Sábado Santo. La Pascua comienza automáticamente después del Sábado Santo, debido a la resurrección del Mesías.

Las siguientes son las fechas del calendario gregoriano para el 2022.

El Domingo de Ramos cae el 10 de abril de 2021.

El Jueves Santo cae el 14 de abril de 2021.

El Viernes Santo cae el 15 de abril de 2021.

El Sábado Santo cae el 16 de abril de 2021.

El Domingo de Pascua cae el 17 de abril de 2021.

¿EL JUEVES SANTO SE CONSIDERA FERIADO?

No, el Jueves Santo no es feriado. Se trata de un día no laborable, según el calendario oficial del Gobierno argentino.

Es diferente a día feriado. Estos últimos se consideran como un domingo, es decir, si se trabajan se pagan doble y -dependiendo del convenio de cada rubro- en algunos casos se devuelven.

La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo es clara: “En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual”.

Entonces, el Jueves Santo no trabajan los empleados estatales, bancos, seguros y actividades afines. El resto tiene dos opciones:

Si el patrón decide trabajar, se paga el día simple.

Si se da el día libre, se paga el día normal.

Sí, en cambio, se considera feriado al Viernes Santo, más allá del credo de cada uno. En ese sentido se puede hablar de un fin de semana largo.