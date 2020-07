Miquelarena se opone al traspaso a provincia del narcomenudeo

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, se expresó en medios de comunicación respecto de la provincialización de las investigaciones vinculadas al narcomenudeo.

Aclaró que no se opone a la creación de la unidad especial de policía de investigación, “bienvenido todo lo que sirva para investigar”, sin embargo para alcanzar el éxito que se espera “el enfoque debería ser integral”. También resaltó que no están los recursos indispensables para encarar la nueva carga de investigaciones.

Miquelarena alertó sobre las limitaciones existentes para el traspaso a la provincia de las investigaciones de narcomenudeo. Indicó que el MPF Chubut investiga unas 26 mil causas al año, un promedio de más de 700 por cada funcionario. A este número se añadirían varios miles a partir del traspaso de la investigación del narcomenudeo de la justicia federal a la provincial. Si bien la provincia prevé crear dos cargos de fiscal por circunscripción, destinados a estas investigaciones, el Procurador señaló que las designaciones demandan de mucho tiempo y de ninguna manera es posible que se produzcan para el 1ro de septiembre, cuando entraría en vigencia la ley que estudia la Legislatura. En este sentido ejemplificó relatando lo que sucede con las vacantes de fiscal no cubiertas. En Comodoro Rivadavia hay pedido un fiscal desde el 20 de mayo de 2019 y otro para la comarca en la misma fecha; en Trelew fue requerido un fiscal el 9 de agosto de 2019 y el 10 de julio del mismo año, se pidió uno para Rawson y otro para Trelew. Ninguno de esos cargos fue cubierto hasta el momento, ni siquiera se llamó a concurso.

Me opongo al traspaso en estas condiciones

“Tiene que haber un enfoque que atienda todas las cuestiones de la problemática: la social, la educacional, de salud… no solamente la investigación policial”, señaló Miquelarena. “No me meto en lo que tiene que ver con la creación de esta unidad especial de investigación porque todo lo que sirva para investigar bienvenido sea… si me opongo al traspaso a la provincia en estas condiciones”.

Otra punta para desarmar la madeja

Respecto de las estrategias de investigación, el jefe de los fiscales de Chubut entiende que ya es hora de producir cambios. “Creo que es tiempo de empezar a investigar a partir del lavado de dinero y desde allí para abajo”, indicó, hay que “pegar donde más duele que es precisamente donde se benefician económicamente con este flagelo que es la droga”. “Hay que cambiar la lógica de la investigación para obtener resultados distintos”, concluyó.