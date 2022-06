Miquelarena: “Camuzzi no hizo la inspección de la caldera que ni estaba habilitada”

El procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a lo sucedido en la Escuela de El Maitén y aseguró que “el hecho pasó a la Fiscalía que actuó de oficio, luego el Gobernador, a través del fiscal de Estado, presentó una denuncia el día jueves. El viernes envié una orden de secuestro del expediente administrativo al Ministerio de Educación, necesitamos ese documento original para saber bien que es lo que pasó”.

“Lo que haré es derivar las investigaciones, se investigará en la Comarca todo lo relacionado al episodio y por otro lado la investigación de todo el armado del expediente educativo que estará a cargo del doctor Rodríguez. Son dos investigaciones que están relacionadas pero son distintas”, aseguró el procurador.

Miquelarena dio detalles de la causa y aseguró que “el abogado de la Fiscalía, que fue con policía científica, impidió que se llevaran un aparato que se había instalado y, además, estaban cambiando cosas de la instalación que no pueden tocarse. Se actuó rápidamente, y se graficó con fotos cual era la situación de la instalación que había”.

“Esto recién arranca. En principio diría que estamos hablando de incumplimiento en los deberes de funcionario público por haber puesto en funcionamiento y habilitado algo que no lo estaba. Hasta donde sé, no tenían la habilitación”.

En diálogo con FM Chubut, Miquelarena aseguró que “las autoridades de la escuela podrían tener responsabilidad. Todo se investigará, todo el proceso de contratación de la obra, de la empresa. Camuzzi dice que no hizo la inspección y que no estaba habilitada”.