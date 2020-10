Milani: “Queremos ser atendidos por el gobernador”

“Nos quedan muchas dudas porque se habló del pago de los salarios de julio y el primer y segundo rango de agosto, pero no se habló de los demás rangos, de los sueldos de septiembre, del aguinaldo y de cómo se sale del pago escalonado en noviembre”, sostuvo el sindicalista de los viales.

Milani comentó que “Ayer estuvimos en la Casa de Gobierno reclamando ser atendidos por el gobernador y el ministro de Economía, para hablar de que la situación es absolutamente insostenible y que no se pueden prestar los servicios sin cobrar los salarios”.

Para el referente del SiTraViCh, “El gobernador dice que habla permanentemente con los gremios, pero allí estábamos nueve organizaciones sindicales y con nosotros no hablan”.

Luego indicó que “Parece que se olvidaron del aguinaldo porque seguimos sin cobrarlo y ahora el gobernador dice que quiere hablar con los sindicatos para ver cuándo lo van a pagar, pero es mentira porque hasta ahora nunca sucedió con ninguna de las nueve organizaciones sindicales que nos manifestamos ayer”.

Finalmente, Milani manifestó que “Queremos ser recibidos todos los gremios juntos, pero es necesario que el gobernador nos atienda en persona y escuche nuestros reclamos. Queremos cómo se van a resolver definitivamente los problemas que hay en Chubut porque las recetas son siempre las mismas con adelantos o ATN de Nación y nuevos endeudamientos; nosotros estamos proponiendo la Ley Tributaria y la suspensión del pago de la deuda con auditoría total del endeudamiento”.

