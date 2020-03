Meza Evans: “La situación de la provincia no da un marco favorable para las internas del PJ”

“Sostener la conducción del partido hasta fin de año es el tope máximo y estamos como partido en un proceso electoral interno suspendido sobre finales del 2019, hay que retomar el cronograma electoral en el momento que decida la conducción del PJ provincial; pero habrá un proceso electoral mucho antes”, afirmó Evans.

Asimismo recordó que “a pedido de la conducción nacional suspendimos el proceso electoral y a principios de año se evaluó darle continuidad, pero es evidente que la situación de la provincia no da un marco favorable para llevar adelante las elecciones internas. Diría que resulta obsceno que los chubutenses nos vean discutiendo por cargos partidarios con una situación tan crítica en la provincia”.

La crisis y el PJ

“Nosotros revalorizamos al Congreso partidario como el órgano máximo del PJ y se ha emitido un documento votado por unanimidad y donde dejamos en claro nuestro rol de oposición, porque los chubutenses eligieron con su voto a otro partido y creemos que el gobierno actual ganó en una alianza con otros actores políticos, todos ellos deben hacerse cargo de la crisis actual”, sostuvo el ex diputado provincial.

Meza Evans señaló que “no vamos a ser cómplices de ninguna maniobra desestabilizadora en Chubut, pero tampoco lo seremos del manejo del Estado como se vienen dando en este momentos. Sí estamos dispuestos a hacer nuestros aportes cada vez que se nos convoque formalmente en nuestro rol de oposición y nuestra representación institucional es nuestro bloque de diputados provinciales, en la última sesión ellos dieron una muestra clara de que salieron casi todos los proyectos enviados por el Ejecutivo contando con el voto del PJ”.

Para el dirigente justicialista, “La profundidad de la crisis no se resuelve con dos aspirinas porque hay que poner al Estado en terapia intensiva y estamos esperando ver qué ideas tiene el Ejecutivo para salir de esta encrucijada porque son ellos los que deben dar una respuesta”.

Posteriormente indicó que “el gobernador no se esta dejando ayudar, nosotros vemos que va generando una situación de cada vez mayor aislamientos, incluso tiene problemas con sus socios internos que le permitieron ganar las elecciones. Hoy evidentemente no existe diálogo para encontrar salidas y cada día que pasa la situación es más complicada”.

Para dinalizar, Meza Evans expresó que “queremos remarcar que nos es el justicialismo el que esta gobernando la provincia, sus principales asesores vienen del radicalismo, como en el caso de (Rafael) Cambareri”.

