Menna y diputados provinciales recorrieron la cordillera

Fue entre el martes y este miércoles. La recorrida incluyó encuentros con los intendentes Miguel Gómez y Sergio Ongarato, y una reunión con Padres Organizados con los que acordaron trabajar en conjunto para gestionar el regreso a clases en Chubut.

Acompañado por los diputados provinciales de la UCR María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni (presidente del bloque), el diputado nacional Gustavo Menna estuvo entre el martes y este miércoles en Gobernador Costa, Esquel y Trevelin donde se reunió con autoridades municipales, con referentes partidarios y con un grupo de Padres Organizados que bregan por el regreso a clases de sus hijos.

La recorrida se inició el martes en Gobernador Costa, donde Menna, Pagliaroni y Aguilera conversaron con el intendente Miguel Gómez. “Nos expuso los temas que tiene en carpeta y, en especial, su preocupación por la cuestión energética”, comentó Menna, en alusión al hecho de que en la central de Río Mayo, de la que depende la localidad, funciona “solo uno de los motores y a media máquina”. Al respecto, Gómez “no ha tenido respuestas todavía de la Provincia por el motor adicional que el Gobierno se comprometió a llevar”, indicó.

En tanto, este miércoles, los legisladores se reunieron en Esquel con el intendente Sergio Ongarato y con el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. En ambos encuentros, repasó Menna, “intercambiamos puntos de vista sobre la situación del país, el impacto negativo que tiene toda la deuda salarial y el parate de los servicios públicos a cargo de la Provincia”.

Luego, el diputado nacional, los diputados provinciales y el intendente se reunieron con las autoridades del Comité Departamental de la UCR que preside Néstor González.

Padres Organizados

En Esquel, además, Menna, Pagliaroni y Aguilera se reunieron con integrantes de la red de Padres Organizados, “que reclaman por el cumplimiento del derecho constitucional de sus hijos a educarse, que viene siendo negado en Chubut desde hace tres años y que va más allá de la situación del COVID-19”, explicó el diputado nacional.

Al respecto repasó que “en 2018 hubo tan solo 103 días de clases, en 2019, 50 y, en el año 2020 hubo 5. Sumando los tres años, ni siquiera se llega a lo que la Ley Nacional de Educación establece como días mínimos de clases, que son 180”.

Ante ello, con los Padres Organizados, “coincidimos en que hay una deserción absoluta de un Estado Provincial que no garantiza ese derecho, entre otras cosas porque no cumple en tiempo y forma con el pago de los salarios”.

“Pero además -agregó- por un Estado Nacional que no se involucra, que no está presente, que no garantiza una igualdad de derechos, como dicen la Constitución y la Ley, de los chicos de Chubut con los de las demás provincias. Porque es la única provincia que tiene esta situación agravada de falta de clases”.

Como corolario de la reunión, manifestó Menna, se acordó “seguir trabajando en conjunto”, y se expresó el apoyo al proyecto de ley de Emergencia Educativa Provincial que presentó el bloque de diputados radicales que componen Aguilera y Pagliaroni, así como al proyecto de ley que en el mismo sentido la diputada radical por Córdoba Brenda Austin elevó al Congreso y al que Menna acompañó.

En este contexto, además, Menna recordó que presentó, también el año pasado, un proyecto de ley para que Nación otorgue una asistencia financiera específica para la Provincia, “en cumplimiento de lo que manda la Constitución Nacional”, y además mencionó que intentó habilitar el tratamiento de ese proyecto en el Congreso pero no tuvo acompañamiento de los legisladores del oficialismo, entre ellos los de la propia Chubut.

También indicó que en la reunión con los Padres Organizados se habló del pedido, presentado la semana pasada, “para que se involucren en la cuestión los ministros del Interior, de Educación y de Trabajo de la Nación”, resumió Menna.

El último punto de la recorrida fue, este miércoles, Trevelin, donde “estuvimos reunidos con la concejal de Juntos por el Cambio Ana Laura Ortiz y visitamos también el Comité de la UCR para dar un informe de gestión e intercambiar puntos de vista sobre la situación municipal, provincial y nacional”, cerró el diputado.