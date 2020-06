Menna reclama información sobre el posible traslado de YPF

“Estamos presentando un pedido de informes al Jefe de Gabinete, junto con el diputado Nacho Torres, producto de esta novedad que transmitió la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Queremos saber si esto así y esta confirmado, para determinar si así sucederá saber qué postura tomó el Estado nacional y qué posición tuvo el representante de Chubut en el directorio de la empresa”, manifestó Menna.

El legislador nacional puntualizó que “Además queremos saber qué impacto podría tener este traslado en puestos de trabajo porque es algo que a Comodoro lo impacta, porque es la cuna de la producción petrolera desde hace 100 años; poniendo dos ejes primordiales, el de Santa Cruz para los hidrocarburos convencionales y el de Neuquén para los no convencionales. Esto le quitaría a Comodoro el lugar estratégico al albergar la sede de la empresa”.

En ese marco, consideró que “Chubut como en tantas otras esta a la deriva, sin plan y estrategia política, sumido en una crisis financiera gravísima con deudas salariales y un Estado paralizado. Esto genera a su vez que el gobierno no este encima de las cosas, porque nos enteramos por los dichos públicos de la gobernadora de otra provincia, demostrando que no hay presencia de nuestras autoridades”.

Finalmente, resaltó que “Ese decreto tiene una estructura técnica muy llamativa, no menciona al crudo Escalante sólo al Medanito, lo cual genera una complejidad a la hora que las refinadoras acepten pagar un precio que esta muy por encima del mercado y eso puede impactar en las regalías que se pensaban aumentar con el barril criollo. Ojalá que siga la recuperación del precio internacional porque será bueno para la provincia y las finanzas públicas de Chubut”.

