Menna: “En Chubut hace falta un plan económico”

“Por un lado un gobierno ineficaz en la provincia de Buenos Aires e incapaz de tener una política de seguridad eficiente. Desde que asumió Kicillof no encontramos con los shows mediáticos que monta Berni, las descordinaciones con la ministra nacional, la escalada de hechos delictivos, la liberación de precios y la justicia del reclamo que hace la policía”, señaló.

El legislador opositor puso el acento en que “Objetamos que se haya efectuado una especie de sitio a la residencia presidencial, con las armas y los medios que le otorga el Estado para su servicio, eso claramente no puede ser permitido o avalado”.

Ante la definición de Nación, indicó que “Veremos si la anunciada ayer es la solución, pero termina de la peor manera porque bajo presión se le saca por decreto un punto de Coparticipación a CABA para dárselo a la provincia de Buenos Aires. La Coparticipación es una ley convenio porque tiene que ser un acuerdo de todas las provincia, por eso esto es un antecedente muy grave. Fue una solución mala, de manera inconstitucional y con una visión centralista, porteña, unitaria con la que se resuelve un problema básicamente para el conurbano”.

Situación en Chubut

El diputado Menna sostuvo que “Todo eso se choca con lo que sucede en Chubut donde se le deben sueldos a los agentes del Estado, sin que haya precedentes de tanto atraso en el país y se les anulo casi de facto el aguinaldo; pero ahí el Gobierno nacional no atendió la situación”.

En ese marco, recordó su propuesta y dijo que “Hace dos meses presentamos un proyecto de ley, basado en el Artículo 75 Inciso 9 de la Constitución, para que por ley se otorgue un subsidio a la provincia en la que los recursos no alcancen para cubrir sus gastos; por eso advertimos que íbamos a chocar y que se necesitaban enviar 30 mil millones de pesos”.

Para Menna, “El Gobierno provincial debe tener un plan económico sino no sirve de nada sentarse a dialogar, al no haber plan estamos en esta situación. Hace dos semanas se dijo que el problema es la deuda, que por eso se necesitaba una ley para reestructurarla y al día de hoy no sabemos nada de lo que se esta negociando ni con qué propuesta”.

Finalmente remarcó que “Ahora se menciona que se tomaría más deuda y seguir haciéndolo no es la solución porque no se puede tomar deuda para pagar salarios, eso resolverá un problema parcial pero estaremos peor en dos o tres meses, porque sigue habiendo un déficit infinanciable. Uno tiene la impresión que no saben dónde están parados”.

La nota: