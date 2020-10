Menna cuestionó el acuerdo con Nación

Lo dijo el diputado nacional Gustavo Menna, en relación con el anuncio de la llegada de 5.000 millones de pesos en tres cuotas y la autorización para emitir letras por 50 millones de dólares a dólar linked. Consideró además los montos insuficientes, ya que no atacan el déficit de casi 3.000 millones de pesos mensuales. Y no solucionan los tres meses de salarios más el aguinaldo que se les debe a los empleados públicos provinciales.

El diputado nacional Gustavo Menna afirmó que “conduce a que la situación se agrave aún más” el acuerdo con Nación anunciado por el Gobierno del Chubut en el marco de las conversaciones para reducir la abultada deuda, de tres meses de sueldo más el aguinaldo, con los empleados públicos provinciales. El legislador explicó que el acuerdo, además de ser insuficiente, significa “sumar más deuda a la deuda pública” que tiene la Provincia.

Menna se refirió así al anuncio realizado el jueves último por el Gobierno Provincial que dio a conocer que acordó con Nación la llegada de 5.000 millones de pesos en tres cuotas, además de una autorización para emitir letras por 50 millones de dólares, a dólar linked.

El diputado recordó que hace pocos meses Chubut ya había recibido dos transferencias de Nación también por un total de 5.000 millones de pesos y que varias Municipalidades rechazaron la proporción asignada por constituir un préstamo que, aunque a tasa baja, debían devolver.

“Por lo que surge del anuncio no es un aporte, sino sumar más deuda a la deuda pública de Chubut”, afirmó el legislador por el Interbloque UCR-Juntos por el Cambio en declaraciones brindadas a Radio Nacional Esquel.

Precisó que “los 5.000 millones se anunciaron como un préstamo del Fondo Fiduciario Federal. Es decir que la Nación le va a prestar a Chubut 5.000 millones de pesos. Ya le había hecho un préstamo hace un par de meses. A eso hay que devolverlo”.

Indicó que, aunque “tiene una tasa de interés baja que se actualiza por CER, muchos intendentes no aceptaron recibir una parte de ese préstamo para no sumar deuda”.

La deuda sube

En relación con el panorama actual detalló: “Contablemente hoy se les debe 15.000 millones de pesos a los empleados públicos de Chubut producto de no haber cancelado todo el sueldo de julio, de deber agosto, ahora septiembre y todavía el aguinaldo. Ahora se deberán 10.000 millones a los empleados y 5.000 millones al Estado Nacional. Es decir, el stock deuda de la Provincia sube”.

En tanto, con respecto a la autorización para emitir letras a dólar linked, “la obligación se emite en dólares, pero se paga en pesos según el valor del dólar del día. Deberá verse en detalle, pero en principio requiere autorización de la Legislatura. Y en castellano, el Gobierno Nacional le dijo: ‘Vaya y saque un préstamo’. Eso es lo que significa”.

La renegociación

“La verdad -continuó- es que es seguir endeudando a la Provincia en dólares. Hasta hace un mes y medio el Gobierno Provincial venía con una posición, incluso con un proyecto de ley aprobado por la Legislatura, para renegociar la deuda enorme que tiene la Provincia y que acumuló 1.200 millones de dólares, con unos 900 millones a pagar hasta 2026”.

Menna recordó que “se trata de la deuda que debe negociarse para ganar más plazo, pero al día de hoy no sabemos qué pasó con eso. Porque no hay ninguna información pública sobre quién está negociando la reestructuración de la deuda, qué oferta hizo -si hubo alguna- y qué grado de aceptación hay en los acreedores”.

En este contexto añadió que “en el interín se cambia el sentido de lo que se venía diciendo: ahora resulta que la idea es salir a tomar más deuda en dólares, con lo cual el resultado va a ser agravar en el mediano plazo la situación. Si hoy estamos condicionados por vencimientos por 150 millones de dólares por año de acá a 2026, imagínense si le seguimos sumando compromisos en dólares”.

Ante ello, Menna dijo que la situación “llama mucho la atención y es una muestra de improvisación y de no saber para dónde salir”.

“Repito: no lo digo yo, sino que lo decían el gobernador, el ministro de Economía hasta hace un mes, que había que bajar los compromisos de deuda en dólares”, insistió.

El problema

De todas maneras, dijo, “más allá de todo esto, no es ninguna solución. Porque aún si hubiera un perdón de la deuda, o de los proveedores a los que no se les paga, o de los empleados y demás, el problema de Chubut es que tiene un déficit enorme, de casi 3.000 millones de pesos todos los meses”, de manera que, agregó, “aún si nos dieran todos los aportes, regalos y perdones de deuda, estamos otra vez en el mismo lugar. Porque no se ataca el problema de base, que es el enorme déficit”.

Menna repasó que la crítica situación de Chubut no responde a la pandemia del coronavirus ni es reciente: “Cuando explotó este problema y ya no se pudo tapar el sol con una mano, en julio del año pasado, empezó la bicicleta de endeudarse de manera permanente”.

“En junio del año pasado, a pocos días de las elecciones, después de haber llevado adelante una política paritaria absolutamente irresponsable, y a esta altura tenemos que decir a sabiendas de que no se iba a poder cumplir, a los 20 días ya no se pudieron pagar los sueldos”, recordó.

Agregó que en ese momento “fue un atraso de 20 o 25 días”, pero “a medida que pasa el tiempo, como se va a pagando con deuda, el problema es mayor”.

De esta manera, consideró, “hoy llegamos a esta situación que inédita. Creo que no hay antecedentes no solo en la historia de Chubut, sino en la historia argentina que una provincia deba 3 meses de sueldos y el aguinaldo, con el agravante de que con respecto al aguinaldo no hay siquiera una posición pública de cuándo se va a empezar a cancelar. Si seguimos así, vamos a llegar al momento del aguinaldo de diciembre y ni habrá noticias del de junio”.

“Entonces, una solución de este tipo nos conduce a que el panorama se agrave todavía más”, finalizó.