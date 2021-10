Menna criticó el no tratamiento de la Ley Ovina en el Congreso

El diputado nacional chubutense de Juntos por el Cambio Gustavo Menna cuestionó que en la sesión convocada por el oficialismo para mañana martes en la Cámara de Diputados no se haya incluido a la Ley Ovina, caída desde abril de este año y clave para el sector en todo el país, sobre todo en la Patagonia.

“Lamentablemente una vez más se han relegado los temas de nuestra región”, lamentó Menna.

Dijo que la Ley Ovina es “clave especialmente para la Patagonia, para evitar la continuidad del despoblamiento rural, para asistir a los productores ganaderos”, y recordó que “tiene media sanción del Senado y dictamen de las dos Comisiones en las que se trató en Diputados: Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería”.

En este contexto sostuvo que la exclusión “es una muestra más de lo poco que empujan también quienes desde el oficialismo integran esa bancada y deberían representar a la Chubut”.

“El proyecto -explicó en declaraciones a FM El Chubut- prorroga un régimen que nació en 2001 y logró parar e incluso revertir la caída del stock ganadero que el país vino perdiendo por distintos factores: macroeconómicos, ciertas aperturas de importaciones y el volcán Hudson allá por el año 1991”.

Recordó que “con esta ley y con los fondos, que eran 20 millones de pesos que equivalían a 20 millones de dólares, logró recomponerse de alguna manera el stock que había caído a 12 millones de cabezas, y alcanzó los 14 millones en el país”.

“Para Chubut, que tiene la mayor cantidad de stock, y para Santa Cruz que es la segunda es muy importante. Básicamente es asignación de fondos que se distribuyen entre las provincias”, agregó.

El régimen, agregó, fue prorrogado en 2011 y “luego la pérdida de valor de nuestra moneda, las sucesivas devaluaciones, hicieron que ese monto se fuera achicando”, con lo que “este año son 80 millones de pesos, y para el año próximo el Gobierno prevé en el presupuesto apenas 100 millones, por lo que ni siquiera se actualiza por la inflación”.

“Al cambio oficial, 20 millones de dólares hoy serían unos 2.000 millones de pesos. Y estamos muy lejos. Además la ley cayó en abril, por lo cual no está garantizada la asignación de esos fondos en cada presupuesto anual”, sostuvo.

En este sentido recordó que es autor del proyecto para prorrogar la ley y que fue presentado a mediados de 2020, “previendo que se venía la caducidad del régimen”, indicó. “Ahí hablábamos de 1.600 millones de pesos”.

Lamentó que “el oficialismo no le prestó atención al tema. La ley cayó. En el interín el Senado aprobó un proyecto de ley que no es el que queríamos, pero es el posible y eleva el monto a 850 millones de pesos. Y además establece una pauta muy importante para la Patagonia: es la distribución de esos fondos en las provincias en función de las cabezas de ganado, no por establecimiento. Eso es muy beneficioso para nosotros”.

Sin embargo dijo que “el hecho de que no esté incluido en el temario no implica que no podamos mocionar el tratamiento sobre tablas. Es lo que hemos hablado con la diputada Roxana Reyes, de Santa Cruz, y con Nacho Torres”.

“Cuando se habla de defensa de los intereses provinciales, de defensa de la producción tenemos que prestar atención a estos temas y ver quién defiende esto y quién piensa que no es un tema clave para la diversificación productiva y para el sostenimiento de la producción”, enfatizó.

Consultado sobre la posición de Santiago Igón, Estela Hernández y Rosa Muñoz, Menna dijo que “son parte del bloque oficialista, que ha pedido esta sesión sin considerar este tema. Por eso, cuando se habla en los discursos de la defensa de los intereses provinciales, acá hay una muestra de los temas que evidentemente no le interesa a ese sector, que no lo incluyó en el temario”.