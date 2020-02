Menna catalogó de “decisión personal” la sumatoria de Alfonsín al gobierno

El diputado nacional Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) expresó su rechazo a la metodología con que se realizará la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán entorno de la deuda externa y aseguró que “parece una conferencia de prensa”.

El legislador por Chubut aseguró que la incorporación de Ricardo Alfonsín al gobierno de Alberto Fernández es “una decisión personal y no de la UCR”.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Menna manifestó que “es una convocatoria medio extraña aporque habíamos pedido que se constituyera la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda porque es el ámbito natural donde puede haber un ida y vuelta o un análisis más reflexivo, pero el presidente de la Cámara convocó a una sesión informativa”.

Luego agregó que “sumado a esto se invitado, cosa que no se hace nunca, a entidades sindicales, del gremialismo empresario y de la economía social; por eso las autoridades de nuestro bloque le transmitieron que si querían hacer una conferencia de prensa la hicieran en el Ministerio de Economía y no en la Cámara”.

No obstante, aclaró que “con el ánimo de construir, el mismo que tuvimos cuando sancionamos la ley de renegociación, vamos a asistir y adelantamos un pliego de preguntas por escrito. Estaremos atentos para ver si se contestan esas preguntas y luego de la sesión haremos una conferencia de prensa para evaluar la sesión”.

Ante la sumatoria de Ricardo Alfonsín y Leandro Santoro a cargos del actual gobierno, Menna respondió que “Santoro no esta en la UCR y hace mucho que trabaja con el kirchnerismo. En el caso de Alfonsín, ya lo dijo Cornejo, es una decisión personal de él y no forma parte de un acuerdo con el radicalismo. Esta tendencia ya la tuvo Alberto Fernández como jefe de gabinete, no entablando diálogos con los partidos y cooptar dirigentes de a uno”, concluyó.