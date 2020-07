Megaminería: El intendente de Senguer firmó la iniciativa popular por el agua

En este sentido manifestó “Siempre he sido un defensor del agua, nací y crecí a la vera del Río Senguer y no podemos estar de acuerdo con una megaminería descontrolada”.

“Hay dos maneras que me parecen fundamentales para cuidar el ambiente, cuidar el agua y plantar árboles, toda mi vida me he dedicado a plantar árboles y a enseñarle a los chicos a plantarlos y si no hay agua no podemos realizar ninguna actividad”, expresó Miguel López Gutiérrez.

“Me pareció excelente esta nueva convocatoria y esperamos que se pueda llevar el proyecto a la legislatura, la Constitución Provincial bien lo dice jugando el 3% de electores se puede hacer un proyecto de ley para que la Legislatura de la Provincia lo trate”, concluyó, Miguel López Gutiérrez.