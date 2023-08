Mazzina: “Massa es la opción contra el modelo que niega derechos de mujeres y diversidades”

Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, comentó a LU4 que “Estuvimos en la Asociación Manos Unidas entregando 25 certificados a mujeres albañilas de Trelew en políticas abrazadas con el Municipio y la Provincia. Les decía a las compañeras que solamente el 4% son mujeres en la obra pública y el 98% se dedica al trabajo doméstico, lo que muestra que aún nos falta mucho para la transformación”.

Luego indicó que “También vamos a estar entregando 170 tablets como parte de las 12 mil que se entregan en todo le país para las promotoras territoriales de género que hacen un gran trabajo en los territorios, invitando al Estado a llegar a los lugares donde habitualmente no se llega. Son ellas las primeras que acompañan a las víctimas de violencia de género, por eso primero les entregamos el dispositivo y luego sumaremos capacitación”.

Mazzina expresó que “Es importante conocer las demandas de nuestro extenso país y siempre haciendo referencia que estamos ante dos modelos de país, donde muchos votaron con enojo o no fue a votar, por eso la dirigencia política que nos toca hacernos cargo, que hay cosas que faltaron y necesitamos mejorar; pero se hizo mucho permitiendo cuidar la salud y la educación que hoy están en riesgo”.

La ministra resaltó que “Hay un modelo contrario que quiere eliminar nuestro ministerio, que dice que la violencia de género no existe y que la salud, que no existe la justicia social y que la educación y la salud deben ser privadas. En el otro modelo estamos por ejemplo con el Programa Acompañar con el que acompañamos a 300 mil mujeres y diversidades víctimas de violencia de géneros o vulneración de sus derechos, que reciben por seis meses el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil”.

Por último manifestó que “El modelo de país que nosotros defendemos tiene que ver con la fórmula de Sergio Massa va a seguir trabajando para cuidar a las mujeres y que podamos vivir sin violencia de género, mejorando la independencia económica de las mujeres con trabajo. En octubre se va a definir si avanzamos en todo lo que conquistamos en estos años o retrocedemos”.