Matanza en Punta Tombo: “El único concepto vigente no es la propiedad privada”

Rolando González-José, director del CENPAT de Puerto Madryn, sostuvo a LU4 que hay un avance de la propiedad privada como concepto por encima del rol del Estado en las reservas naturales como sucedió con la matanza de pingüinos en Punta Tombo.

“Lamentablemente es un evento que quienes vivimos en la zona podemos definirlo como cuando actores privados sin autorización del poder estatal terminan impactando en una reserva natural, no es la primera vez que sucede”, relató.

Luego agregó que “Estamos lejos de una catástrofe porque todavía no se ha estimado la totalidad del año, algo que va a llevar un tiempo determinar a través de las investigaciones; lo que sí vemos es como propietarios privados avanzan sobre territorios y reservas complicando el accionar estatal”.

Para González-José “Con este accionar se profundiza un patrón, que se conecta con el conflicto mapuche, donde se consolida la idea de que el único concepto vigente es el de la propiedad privada y que uno puede hacer lo que se le cante, pero eso no es así”.

Finalmente resaltó que “Hay que salir del impacto que nos causa ver a los pingüinos muertes y pensar el tema en el marco político para definir cómo el Estado debe hacerse presente e intervenir para la conservación de las áreas protegidas”.