Massoni se mostró ambivalente sobre su candidatura

Federico Massoni, ministro de Seguridad, negó que por ahora vaya a ser candidato, aunque no descartó que pueda suceder de acá al sábado cuando cierren las listas.

“El viernes tuve una reunión con el gobernador, pero el 90% de la charla fue sobre la gestión. Yo hoy no soy candidato, veo las encuestas y los comentarios, pero hoy no soy candidato”, expresó.

El ministro agregó que “Yo todos los días estoy en gestión en el Ministerio de Seguridad y habrá que esperar para ver qué sucede el sábado con las candidaturas, mientras no escucho a ninguno de los que se propone que quieren representar al pueblo de Chubut”.

Para Massoni, “Las candidaturas no pasan por los nombres sino por los objetivos que se tienen y mientras se defiendan los intereses y la identidad de Chubut voy a ser el primero en acompañarlo; pero no me representa que sean candidatos que defienden los intereses de Cristina (Kirchner) o de (Mauricio) Macri”.