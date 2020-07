Massoni declaró ante Nápoli

El fiscal general Marcos Nápoli acudió en horas de esta mañana al despacho del ministro de seguridad de la provincia Federico Massoni y le tomó declaración respecto a los dichos efectuados públicamente, donde involucró a integrantes del poder ejecutivo, judicial y legislativo relacionadas con la protección del narcomenudeo en la provincia.

Sin embargo, y según lo expresado por el fiscal tras el encuentro, el ministro no pudo dar precisiones acerca de aquellas manifestaciones y en consecuencia no brindó nombres de persona alguna integrante de alguno de los poderes que había involucrado en sus exposiciones mediáticas y podría estar vinculado a esta problemática, por lo que no se puede detallar posible relación ni procedimientos al respecto.

De todas maneras, destacó el fiscal Nápoli que el ministro mostró conocimiento acerca de diversas situaciones vinculadas al narcomenudeo en algunas localidades, lo que será evaluado para avanzar en las investigaciones sobre el particular

Al respecto, Massoni manifestó que “en el día de hoy, recibí al fiscal de Trelew, Marcos Napoli, en donde aproveche para ampliar mi declaración e informarle sobre detalles con los que cuento sobre la situación de la droga en la provincia, pero obviamente hay cosas que no las puedo hacer públicas, para no entorpecer ninguna investigación”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial repasó que “he dejado en claro cuál es el objetivo fundamental sobre mis dichos, aportando ejemplos que ocurren en la provincia, además le conté sobre distintas investigaciones que se llevan adelante y que están vigentes”.

Nápoli remarcó que “Massoni amplió sus dichos, porque tiene información de cuestiones particulares, de más de una jurisdicción, maneja un amplio conocimiento del narcomenudeo y la comercialización de estupefacientes al por menor que es un gran flagelo que azota a las grandes barriadas de nuestra comunidades y afecta a todos los estratos sociales”.

En ese contexto, el fiscal resaltó que “me llevo información general hacia dónde había que apuntar en la investigación pero recordemos que la competencia es del juzgado federal”.