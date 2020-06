Massoni adelantó una presentación ante el Consejo de la Magistratura

El Ministro de Seguridad se refirió a la actuación del fiscal de Rawson en la causa que investiga la violación grupal de una adolescente en Playa Unión en 2012. “El Gobernador pidió que iniciemos rápidamente una presentación ante el Consejo de la Magistratura”, indicó.

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, repudió las declaraciones del fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, en el marco de la causa que investiga el abuso sexual de una adolescente en Playa Unión por un grupo de jóvenes en 2012. “La terminología que ha utilizado es completamente desagradable y no se ajusta a la realidad que estamos viviendo”, manifestó.

El funcionario provincial señaló que la medida adoptada por Rivarola “ha generado el rechazo en la comunidad y en aquellos que tienen responsabilidad en el Estado” y agregó que “es un tema que preocupa a Chubut y fue tendencia a nivel nacional”.

“Como abogado no me gusta muchas veces avanzar en lugares en donde no conozco el fondo del dictamen, pero cuando analizamos la terminología que ha utilizado es completamente desagradable, no es ajustado a la realidad que estamos viviendo y es por eso que el gobernador Mariano Arcioni pidió que iniciemos rápidamente una presentación ante el Consejo de la Magistratura”, precisó.

Massoni dijo que “el fin es que establezcan si todo el caso como fue llevado fue acorde a lo que establece la normativa. Caso contrario que se activen los mecanismos del jury”.

“La frase es desagradable –remarcó Massoni- y de una gran falta de conciencia de la realidad que se está viviendo. Algo que nos está faltando mucho a los funcionarios es el término empatía. Tenemos que ponernos en el lugar del otro y ésta posición es el fiel reflejo de que nos falta eso. Catalogar de ésta manera establece un precedente que es extremadamente negativo y que consideramos, no es acorde al rol que tiene que cumplir un fiscal. Queremos investigar a fondo para saber si ha cumplido o no con los deberes de un funcionario”.