Massoni acusó al Director de Habitat de Lago Puelo de la agresión al presidente

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, aseguró hoy que la Policía del Chubut envió 130 efectivos policiales para colaborar con la seguridad del presidente Alberto Fernández en su visita a Lago Puelo, aunque advirtió que dicha tarea se efectuó en base a “un itinerario que luego se modificó y no se notificaron los cambios”.

Massoni brindó esta tarde una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Policía del Chubut, acompañado por la cúpula de la fuerza de seguridad, y explicó los alcances del operativo de seguridad desplegado por la visita Presidencial.

Confirmó además que hay una actuación judicial y una investigación sobre los videos del momento de los incidentes, para determinar las identidades de los participantes y sus responsabilidades.

En ese orden, sostuvo que “siempre en la visita de un Presidente la responsabilidad de la custodia es de la Casa Militar, y la Policía del Chubut colabora cuando se le solicita”.

“En este caso, aunque no nos pidieron nada, enviamos 130 efectivos policiales, que se destinaron a cubrir el itinerario, que directamente llevaron al presidente Fernández y al gobernador Arcioni a la boca del lobo. Se modificó el itinerario y no los notificaron”, explicó.

Massoni afirmó que lo ocurrido es “una página oscura que no tiene perdón” y detalló que fue protagonizada por “30 energúmenos, esa no es la gente de Chubut, encabezados por un funcionario de Sánchez, el director de Hábitat de Lago Puelo”.

“Ellos generaron los hechos violentos”, precisó el ministro de Seguridad.

Insistió Massoni en que había un itinerario “que luego se modificó sin notificar los cambios” y reveló que mantuvo una comunicación con la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, advirtiendo que “ella tampoco sabía que iban a modificar el itinerario, no le habían informado”.