Massa: «Vamos a dar vuelta a la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre»

El ministro de Economía y candidato a la presidencia de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, se comprometió hoy en Tucumán «con la región más injustamente postergada de la Argentina, con la región que más pone en términos de PBI per cápita respecto de lo que recibe».

Massa relanzó su campaña con un acto en Tucumán, el que además de las propuestas propias fue crítico con la oposición en general que «proponen destruir el país», dijo

«Hoy estamos donde nació la patria, en la capital de la independencia argentina, para volver a *ratificar la idea de que vamos a defender nuestra patria con uñas y dientes frente a cualquier intento de destruir la integridad nacional», aseguró.

«Defender la patria es defender el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que son parte del mundo del trabajo y la producción industrial y de los servicios de la Argentina. Defender el trabajo es defender a aquellos a los que todavía el Estado no protegió, defender esos pibes que están en la economía de plataformas a los que el Estado no les dio una respuesta, defender a esos trabajadores que están en la economía social o en la economía popular a los que el Estado no les dio una respuesta», agregó.

El presidente de los trabajadores

«Voy a ser el presidente de los trabajadores en la Argentina, voy a ser el presidente que le devuelva a nuestros trabajadores el poder de compra que han perdido en el salario, voy a ser el presidente que le devuelva a los trabajadores la dignidad de discutir y de lograr su mejor ingreso, no a partir de la receta que impone el Fondo Monetario Internacional sino de lo que decidamos en la paritaria libre en la Argentina»

«Voy a ser también un presidente que defienda la industria nacional, cada pyme, cada comercio, cada empresa que genera trabajo en la Argentina*; necesitan de un presidente y de un gobierno presente y acompañándolos, necesita de reglas de juego en las que se entienda que les tenemos que garantizar la competitividad y la posibilidad de vender su trabajo al mundo», subrayó.

«Vamos a poner nuevamente en marcha el 814 para que haya desarrollo industrial definitivamente en el norte»

Macri y el FMI

«Hace 6 años Macri llevó a la Argentina a la hipoteca más grande de su historia con el Fondo Monetario Internacional, puso a la Argentina en convocatoria, nos dejó de rodillas frente al Fondo y frente a los fondos financieros internacionales, nos dejó sin crédito. Viene el tiempo de decirle al Fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo, vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana», recordó.

«Los jubilados me conocen, trabajé seis años al lado de ellos. Me tocó poner en marcha, junto a Néstor, la moratoria más grande que permitió que millones de mujeres argentinas tuvieran su jubilación.* Me permitió darle catorce aumentos de jubilaciones a lo largo de mi trabajo al arente de la ANSES. Y me permitió ser protagonista, con Cristina, de la devolución a todo el sector público nacional de un único sistema jubilatorio», indicó.

«Les quiero advertir, vienen con las AFJP bajo el brazo, quieren volver a poner en la Argentina el sistema de AFJP. No lo vamos a permitir. Vamos a defender el sistema de jubilación pública, porque nada es más importante que cada generación que trabaja, ayude en ese pacto de unidad social a la generación que se retira del mercado de trabajo.* Esa idea de que cada uno se la arregle, es la idea del sálvese quien pueda. No creemos en el sálvese quien pueda», destacó.

Las Universidades

«Vengo a comprometerme también con nuestras universidades* y con los pibes que estudian en nuestras universidades, con ese sistema científico y tecnológico tan importante en el norte argentino. Defendemos nuestro sistema de becas universitarias. Le quieren sacar a 1.700.000 pibes su beca. Lo vamos a defender con el voto, lo vamos a defender en el gobierno el 10 de diciembre».

«Quieren arancelar las universidades. Piensen ustedes, que a cada familia que tiene su chico en la universidad le costaría plata de hoy tres millones de pesos al año para mandar su pibe a la universidad. Piensen ustedes, esos hijos de trabajadores, primera generación de estudiantes universitarios teniendo que pagar la universidad. Nosotros estamos convencidos que la mejor forma de construir una sociedad más justa, *la mejor herramienta para luchar contra la pobreza es la educación»

«Vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, pero además, pero además compañeros, vamos a encarar un proceso de mayor inversión en el sistema educativo para que tengamos la oportunidad de que nuestros hijos tengan salida laboral en el momento que terminen la universidad», enfatizó.

«Vamos a defender además con convicción la inversión pública. Creemos que el Estado tiene que hacerse presente y más presente a la hora de hacer rutas, caminos, escuelas, viviendas y que en todo caso lo que tenemos que pensar es cuánto falta,* no qué recortamos porque necesitamos crecer para achicar las asimetrías que hoy sufre el norte argentino»

«Vengo a convocar a un nuevo pacto federal en la Argentina. Ellos plantean cortar la coparticipación a las provincias. Dicen que cada provincia se tiene que arreglar con lo propio. Eso es llamar a la disolución de nuestra patria. Eso es condenar a la mayoría de las provincias del norte argentino a la pobreza.* Nosotros vamos a plantear un nuevo pacto federal con más recursos para las provincias porque queremos provincias que tengan la posibilidad de hacer sus rutas, el agua y las cloacas, los caminos y las escuelas», resaltó.

Pedir perdón

En otro tramo de su discurso, Massa dijo que era necesario tener «la humildad y la grandeza de pedirles perdón, de decirles que sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron, algunas porque no permitió el contexto, otras porque faltó en alguno funcionario coraje. Cambiemos a esos funcionarios, pongamos lo que hace falta, pero vayamos a buscar a esos vecinos, a decirles que vengan a trabajar con nosotros».

«Quiero también comprometerme con cada uno de ustedes. Algo que tal vez es muy simple, pero a la hora de gobernar desaparece, que es el venir a trabajar desde el 10 de diciembre al lado de cada uno de ustedes, al lado de cada sector,* como hicimos hoy con los intendentes del norte, con los sectores sindicales, con las uniones industriales, sentándonos a hacer la lista de problemas para tratar de encontrarles soluciones»

«Puede ser que no encuentren en mí al personaje simpático en TikTok que graba videos atrevidos. Puede ser que no encuentren en mí a un candidato que se pasea por los canales de televisión agrediendo y descalificando al resto, pero van a encontrar en mí un presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos», remarcó.

«Con esa pasión, y con ese amor por el trabajo, con ese amor por esta patria a la que ellos llaman un país de mierda, también les quiero decir, si mañana me muriera, y tuviera que elegir donde volver a nacer, volvería a nacer en la Argentina, soy orgullosamente argentino».

» Les quiero pedir que de acá al 22 de octubre, barrio por barrio, casa por casa, rancho por rancho, negocio por negocio, fábrica por fábrica, chacra por chacra, vayamos a buscar a cada argentino, les digamos que *lo peor ya pasó, que viene un tiempo nuevo, que viene un nuevo gobierno, que lo vamos a hacer juntos.», concluyó.