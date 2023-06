Masacre de pingüinos en Punta Tombo: plantean la creación de una Fiscalía Ambiental

El dueño del campo lindero a la reserva, fue imputado por la masacre. Pasó con una topadora por encima de nidos de pingüinos en etapa de reproducción y cría.

En noviembre del 2021, una topadora pasó por encima de nidos de pingüinos en plena etapa de reproducción y cría en cercanías de Punta Tombo, en la provincia de Chubut. El dueño del campo, lindero a la reserva, fue imputado por la masacre.

A dos años y medio de la matanza que tuvo repercusión nacional e internacional, el 16 de junio se dio apertura de la investigación preparatoria por el plazo legal de 6 meses contra el propietario del campo, Ricardo La Regina, quien fue imputado provisoriamente por tres hechos: uno por daños agravados en calidad de autor, el otro por daños agravados en concurso ideal con actos de crueldad a los animales en calidad de autor, y por daños agravados en calidad de autor».

En diálogo con un medio local, la fiscal María Florencia Gómez, mencionó las dificultades en la recolección de pruebas para poder llevar el caso ante la justicia.

«Fue muy difícil contar con todo el material que necesitábamos para poder tener la certeza de cómo se habían producido los hechos. Estamos hablando de una zona que es la mitad de una península, no hay testigos, no hay cámaras de seguridad».

Por lo que en este contexto, destacó la colaboración de varias organizaciones para obtener la evidencia necesaria: «Tuvimos que contar con una red de favores entre todas las ONGs de Argentina, gente que dedica su vida al cuidado de los animales, abogados ambientalistas, Patagonia Natural, Greenpeace Argentina y National Geographic colaborando. El Ministerio de Imágenes Satelitales de Argentina colaboró también».

La época de anidación y nacimiento de los pingüinos de Magallanes en Chubut es entre agosto y diciembre, y los daños se produjeron a partir del 4 de diciembre, durante una alta densidad de nidos.

La fiscal también habló sobre las acusaciones contra el dueño del campo afectado. “La mayoría de los animales silvestres de este país no tienen y no cuentan con una legislación que los proteja. Nosotros no tenemos la posibilidad de poder imputar un hecho como este”, reflexionó.

Sin embargo, en este caso se analizó que “hablamos de daño agravado, porque si bien es cierto que la persona que esta imputada es la dueña de la estancia, como dueño no es dueño de la flora y fauna autóctona. La flora y fauna son del Estado. No puedo pasarlos con una topadora por encima, porque esos animales a mi no me pertenecen”, afirmó.

Por otro lado, la fiscal hizo hincapié en la necesidad de contar con una legislación más amplia que aborde diferentes formas de maltrato animal. «Nosotros no trabajamos con hechos ambientales, no tenemos una Fiscalía Ambiental, la gente no se acostumbra a denunciar este tipo de hechos con animales silvestres y sería una buena costumbre tener una responsabilidad en este tipo de casos”, sostuvo.

“Lo ideal sería que exista una Fiscalía ambiental como hay en otras provincias: Neuquén, Buenos Aires, para evitar la contaminación ambiental, de ríos,y todos los daños que se pueden genera contra la naturaleza”

«Se trata de un planteo novedoso porque este caso fue bisagra. este caso no se lo esperaba nadie y esta bueno que estos casos de que más allá de que se investiguen, sean el paso para tener un lugar donde se puedan denunciar este tipo de hechos», concluyó.