Martín Fierro: el homenaje a Gasalla que hizo llorar a Susana Giménez

Antonio Gasalla fue homenajeado en la gala de los premios Martín Fierro 2023 y Susana Giménez fue la encargada de recibir el reconocimiento. La diva no pudo evitar emocionarse al hablar del estado de salud del actor.

Actualmente, el célebre actor se encuentra atravesando un delicado momento de salud; fue diagnosticado con demencia senil progresiva y se mantiene en observación.

«Casi no puedo hablar por todo lo que vi. Tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y que me hizo pasar los más lindos días de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo… yo lo seguía, le hacía la segunda», rememoró Susana.

«Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él. Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo esto. No sé si lo estarás haciendo, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio», finalizó.