Marrone: “Durante el post Malvinas fueron años de abandono y negación”

Tahiana Marrone, la excombatiente que da charlas sobre Malvinas y educación sexual, comentó a LU4 que “Trato de mantener viva la causa Malvinas y dando a conocer cómo fue Malvinas. Siempre digo que nos deben aprovechar a los veteranos porque somos la historia viva, por eso me la paso recorriendo el país y ahora Comodoro y en Sarmiento donde estuve en la guerra”.

“Por mi condición intersexual, era un varón y tuve que fingirlo durante la guerra. Tuve que luchar durante muchos años como un varón que la sociedad demandaba, pero sin serlo. La luché y la peleé”, agregó.

Marrone puso el acento en que “De mis tres batallas, Malvinas, post Malvinas y diversidad la peor fue la segunda porque fueron años de abandono y negación, no se conseguía trabajo. Lo la diversidad también fue difícil, pero no la pasé tan mal y en la transición lo que más duele es el rechazo familiar que muchas veces es mayor al rechazo social”.

Sobre su otra temática en las charlas señaló que “Lo de la ESI (Educación Sexual Integral) es una lucha por educar a los jóvenes sobre la educación sexual y los chicos se enganchan mucho, siempre me dicen que hay muchas cosas que no sabían y van aprendiendo; así me pasó en las charlas que di en estos días en Lago Puelo”.