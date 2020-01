Mariela Williams reclamó “disculpas públicas” del gobernador

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Williams manifestó que “La realidad es que nos sentimos dolidos por las declaraciones del gobernador, creo no nos lo merecíamos. Veníamos trabajando con algunas dificultades, porque hacía falta más diálogo porque ninguno de los proyectos había sido consensuado, y decir que no estamos de acuerdo y que no somos levantamanos del gobernador ha molestado”.

La legisladora no dudo en afirmar que “Creo que no somos miserables, hemos trabajado mucho junto a la militancia para que el gobernador ocupe el cargo que ocupa”.

En tanto que consideró que “Sus palabras han sido desafortunadas y estamos esperando las disculpas públicas, porque el agravio fue público, y en segundo lugar la convocatoria a nuestros referentes para dialogar y consensuar porque en definitiva así se construye la política por más que él reniegue de la política”.

Por ahora salimos del grupo de whatsapp

Respecto de la ruptura definitiva del bloque oficialista indicó que “Por ahora solo nos salimos de un grupo de WhatsApp, pero de seguir por el mismo camino esta todo quebrado. No obstante somos positivos y creemos que se puede reconstruir a partir de pedir las disculpas correspondientes y armas nuevos consensos”.

Tras confirmar que no fueron llamadas por el presidente del bloque de Chubut al Frente por lo acontecido y que tampoco fueron invitadas nuevamente a integran el grupo de WhatsApp diputados de los diputados oficialistas; Williams admitió que “ninguno de nosotros esperaba ser tan maltratado por el gobernador”.

Finalmente, la diputada reveló que “la sesión se levantó por el paro de los trabajadores, el que continuó porque primero el gobierno se comprometió a una cosa que luego no cumplió, ni quiera a (Ricardo) Sastre le avisaron que no se iba a pagar el tercer rango; ya que Sastre el ministro Antonena habían acordado que se les iba a pagar a los empleados”.